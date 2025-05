Semaine Spéciale Portes Ouvertes à L’Aérial ! – Saint-Vincent-de-Tyrosse, 19 mai 2025 07:00, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Landes

Semaine Spéciale Portes Ouvertes à L’Aérial ! L’Aérial, pépinière d’entreprises Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-19

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-19

Vous êtes indépendant, freelance, télétravailleur ou dirigeant d’entreprise ?

Venez découvrir L’Aérial, un lieu professionnel, inspirant et chaleureux dédié au travail, aux rencontres et à l’énergie entrepreneuriale !

Au programme

Toute la semaine Accès libre et gratuit sur inscription.

Testez un bureau individuel, l’espace de coworking ou nos salles de réunion tout équipées (visioconférence, TNI, kitchenette…)

Visite des locaux

Temps fort à ne pas manquer

Mardi 21 mai 8h30 à 10h30

Café & rencontres

Témoignages d’entrepreneurs installés à L’Aérial

Ambiance conviviale café + pastis local pour bien démarrer la journée !

Pour qui ?

Indépendants, freelances, porteurs de projet

Salariés en télétravail

Entreprises recherchant un lieu pro pour se réunir ou organiser un événement

Inscription gratuite & obligatoire. .

L’Aérial, pépinière d’entreprises

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 58 84 aerial@cc-macs.org

English : Semaine Spéciale Portes Ouvertes à L’Aérial !

Are you a freelancer, telecommuter or company director?

Come and discover L’Aérial, a professional, inspiring and friendly place dedicated to work, meetings and entrepreneurial energy!

German : Semaine Spéciale Portes Ouvertes à L’Aérial !

Sie sind selbstständig, freiberuflich, Telearbeiter oder Geschäftsführer eines Unternehmens?

Entdecken Sie L?Aérial, einen professionellen, inspirierenden und gemütlichen Ort, der der Arbeit, den Begegnungen und der unternehmerischen Energie gewidmet ist!

Italiano :

Siete lavoratori autonomi, freelance, telelavoratori o dirigenti d’azienda?

Venite a scoprire L’Aérial, un luogo professionale, stimolante e amichevole dedicato al lavoro, alle riunioni e all’energia imprenditoriale!

Espanol : Semaine Spéciale Portes Ouvertes à L’Aérial !

¿Es usted autónomo, freelance, teletrabajador o director de empresa?

Venga a descubrir L’Aérial, un lugar profesional, inspirador y acogedor dedicado al trabajo, las reuniones y la energía empresarial

L’événement Semaine Spéciale Portes Ouvertes à L’Aérial ! Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-05-07 par OTI LAS