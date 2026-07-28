Informations pratiques

Vitré

Semaine sport-santé

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-17

Vitré Communauté, Contrat Local de Santé (CLS) et Maison Sport-Santé (MSS), et les partenaires du territoire s’associent pour proposer, du 17 au 25 septembre 2026, une semaine d’animations gratuites et ouvertes à toutes et tous autour de l’activité physique et de la santé.

Programme de la semaine

Jeudi 17 septembre à partir de 19h, au Centre culturel de Vitré (auditorium Mozart)

– Conférence dédiée sur le thème de l’activité physique et de la santé par les Dr DUPUIS (Service des Maladies de l’Appareil Digestif et oncologie digestive) et Dr VIDAL (Présidente de la commission médicale d’établissement Cheffe du pôle Médecine-Urgences-Radiologie-Pharmacie Praticien Hospitalier Cardiologue) ;

– Présentation des partenaires Sports Santé de la semaine et de leurs activités ;

– Temps d’échange avec les participants.

Samedi 19 septembre de 14h à 18h, à la base de loisirs de Saint-M’Hervé

– Challenge sport santé de Dragon Boat par l’association des Drôles de Dames

Tout au long de la semaine, les partenaires Sport Santé du territoire ouvrent leurs portes au grand public afin de proposer des séances et faire découvrir des activités physiques gratuites et adaptées à chacun .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 52 61

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English :

L’événement Semaine sport-santé Vitré a été mis à jour le 2026-07-28 par OT VITRE