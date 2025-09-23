Semaine thématique alimentation et solidarité RISCLE Riscle

Semaine thématique bien chez soi !

RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-12

Comment se sentir bien chez soi ? Améliorer son confort ? Faire des économies d’énergie ?

À l’occasion de notre Semaine Thématique Bien chez soi , venez découvrir comment

cuisiner en utilisant peu d’énergie

avoir un intérieur sain grâce aux peintures naturelles et écologiques

bâtir son projet pour mieux vivre dans sa maison

Et d’autres choses encore !

Au programme

MERCREDI 12 NOVEMBRE

14h-17h Venez découvrir en famille les peintures naturelles, sur le thème de la décoration d’une chambre d’enfants avec réalisation de motifs aux pochoirs

JEUDI 13 NOVEMBRE

2ème édition de la Journée Scientifique du PVA

9h30-12h30 Thème n°1 Quelles avancées pour le Plan Climat du Pays du Val d’Adour ?

– Accueil par Jean-Louis Guilhaumon, Président du Pays du Val d’Adour

– Jérôme Ganiot Référent Plan Climat Com Com Adour Madiran

– Nicolas Gaits Animateur Petites Ville de Demain du PVA

– Paul Neau Association négaWatt, Physicien de formation, il est le co-auteur de guides de référence sur l’énergie éolienne et photovoltaïque et responsable d’un bureau d’études environnementales. Membre de SOLAGRO

Buffet offert le midi

14h-16h30 Thème n°2 Échanges sur le déploiement du photovoltaïque dans le Pays du Val d’Adour

– Présentation de la charte sur les énergies renouvelables du département du Gers

– Associations et collectifs gersois contre les méga-centrales photovoltaïques avec Les amis de la Terre, Yann Verhoye (Phare Ouest Énergie à Plaisance du Gers) et Paul Neau (Association négaWatt)

18h-19h30 Projection du film Seeds of dignity réalisé par Ali Alsheikh Khedr

19h30-21h Repas bio et local ou repas tiré du sac

21h-22h30 Projection du film À la vie, à la terre Cameroun, la terre des femmes réalisé par Sébastien Daguerressar, Stéphanie Lebrun et Chloé Nabédian

VENDREDI 14 NOVEMBRE

9h30-17h Bâtir son projet de rénovation Venez découvrir les principes et les bonnes pratiques de la rénovation écologique et réfléchir ensemble sur votre projet à l’appui de vos plans et photos

MARDI 18 NOVEMBRE

9h30-14h Atelier Cuisinons sain et malin en partenariat avec la MDS de Nogaro Préparation d’un repas avec marmite norvégienne, outil simple pour économiser de l’énergie

14h-15h30 Échanges et sensibilisation sur la qualité de l’air des logements renouvellement d’air, causes de pollution, allergies… Quoi faire pour garder un air intérieur sain ?

MERCREDI 19 NOVEMBRE

9h30-17h Visite d’une maison en terre rénovée et autonome en énergie venez découvrir le magnifique lieu de vie d’Antoine et Nadine à l’association Vers L’épi, pour y découvrir la rénovation écologique, la permaculture et plein de super outils pour réduire vos consommations d’énergies.

Repas tiré du sac et partagé le midi

.

RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

English :

How do you feel at home? Improve comfort? Save energy?

Come and discover how to

energy-efficient cooking

create a healthy interior with natural, eco-friendly paints

build your own home improvement project

And much more!

On the program

WEDNESDAY NOVEMBER 12

2pm-5pm ? Come and discover natural paints with the whole family, on the theme of decorating a child?s bedroom with stencilled motifs

THURSDAY NOVEMBER 13

2nd PVA Scientific Day

9:30am-12:30pm ? Theme 1: What progress has been made with the Pays du Val d?Adour Climate Plan?

– Welcome by Jean-Louis Guilhaumon, President of Pays du Val d?Adour

– Jérôme Ganiot Climate Plan Coordinator Com Com Adour Madiran

– Nicolas Gaits PVA Small Towns of Tomorrow coordinator

– Paul Neau négaWatt Association, Physicist by training, he is the co-author of reference guides on wind and photovoltaic energy and head of an environmental consultancy. Member of SOLAGRO

Buffet lunch

2pm-4:30pm ? Topic 2: Discussions on photovoltaic deployment in the Pays du Val d?Adour

– Presentation of the renewable energy charter for the Gers department

– Gers associations and groups against photovoltaic megawatts with Les amis de la Terre, Yann Verhoye (Phare Ouest Énergie in Plaisance du Gers) and Paul Neau (Association négaWatt)

18h-19h30 ? Screening of the film Seeds of dignity directed by Ali Alsheikh Khedr

7:30-9pm ? Organic and local meal or packed lunch

9-10.30pm ? Screening of the film À la vie, à la terre Cameroun, la terre des femmes directed by Sébastien Daguerressar, Stéphanie Lebrun and Chloé Nabédian

FRIDAY, NOVEMBER 14

9:30am-5pm ? Building your renovation project : Come and discover the principles and best practices of ecological renovation, and work together on your project with the help of your plans and photos

TUESDAY NOVEMBER 18TH

9:30am-2pm ? Healthy and smart cooking workshop in partnership with the Nogaro MDS: Prepare a meal using a Norwegian pot, a simple energy-saving tool

2pm-3.30pm ? Discussions and awareness-raising on air quality in the home: air renewal, causes of pollution, allergies? What can you do to maintain healthy indoor air?

WEDNESDAY, NOVEMBER 19

9:30am-5pm ? Visit a renovated, energy-sufficient earthen house : come and discover Antoine and Nadine?s magnificent home at the Vers L?épi association, where you can learn about ecological renovation, permaculture and lots of great tools for reducing your energy consumption.

Packed lunch to be shared

German :

Wie kann man sich zu Hause wohlfühlen? Den Komfort verbessern? Energie sparen?

In unserer Themenwoche Zuhause ist es am schönsten erfahren Sie, wie Sie

mit wenig Energie kochen

mit natürlichen und ökologischen Farben ein gesundes Zuhause schaffen

ein Projekt für ein besseres Leben in Ihrem Haus erstellen

Und vieles mehr!

Programm

MITTWOCH, 12. NOVEMBER

14h-17h ? Entdecken Sie mit Ihrer Familie natürliche Farben zum Thema Kinderzimmerdekoration mit Schablonenmotiven

DONNERSTAG, 13. NOVEMBER

2. Wissenschaftstag zu PVA

9.30-12.30 Uhr ? Thema Nr. 1: Welche Fortschritte macht der Klimaschutzplan des Pays du Val d’Adour?

– Begrüßung durch Jean-Louis Guilhaumon, Präsident des Pays du Val d’Adour

– Jérôme Ganiot Klimaschutzplan-Referent Com Com Adour Madiran

– Nicolas Gaits Animateur Petites Ville de Demain des PVA

– Paul Neau Association négaWatt, ausgebildeter Physiker, Mitautor von Leitfäden zu Windenergie und Photovoltaik und Leiter eines Büros für Umweltstudien. Mitglied von SOLAGRO

Kostenloses Buffet am Mittag

14h-16h30 ? Thema Nr. 2: Austausch über den Einsatz von Photovoltaik im Pays du Val d’Adour

– Vorstellung der Charta für erneuerbare Energien des Departements Gers

– Verbände und Kollektive aus dem Gers gegen Mega-Photovoltaikanlagen mit Les amis de la Terre, Yann Verhoye (Phare Ouest Énergie in Plaisance du Gers) und Paul Neau (Association négaWatt)

18:00-19:30 Uhr ? Vorführung des Films Seeds of dignity von Ali Alsheikh Khedr

19.30-21.00 Uhr ? Biologisches und lokales Essen oder Essen aus dem Rucksack?

21:00-22:30 Uhr ? Vorführung des Films À la vie, à la terre: Cameroun, la terre des femmes unter der Regie von Sébastien Daguerressar, Stéphanie Lebrun und Chloé Nabédian

FREITAG, DEN 14. NOVEMBER

9.30-17.00 Uhr ? Bauen Sie Ihr Renovierungsprojekt : Lernen Sie die Prinzipien und die guten Praktiken der ökologischen Renovierung kennen und denken Sie anhand Ihrer Pläne und Fotos gemeinsam über Ihr Projekt nach

DIENSTAG, 18. NOVEMBER

9.30-14.00 Uhr ? Workshop Cuisinons sain et malin in Zusammenarbeit mit dem MDS von Nogaro: Zubereitung einer Mahlzeit mit dem norwegischen Kochtopf, einem einfachen Werkzeug zum Energiesparen

14:00-15:30 Uhr ? Austausch und Sensibilisierung für die Luftqualität in Wohnungen : Luftaustausch, Ursachen von Verschmutzung, Allergien? Was kann man tun, um eine gesunde Raumluft zu erhalten?

MITTWOCH, 19. NOVEMBER

9.30-17.00 Uhr ? Besichtigung eines renovierten und energieautonomen Lehmhauses : Entdecken Sie den wunderschönen Lebensraum von Antoine und Nadine bei der Vereinigung Vers L’épi, um ökologische Renovierung, Permakultur und viele tolle Werkzeuge zur Senkung Ihres Energieverbrauchs kennenzulernen.

Gemeinsames Mittagessen aus dem Rucksack

Italiano :

Come sentirsi bene a casa? Migliorare il vostro comfort? Risparmiare energia?

Venite a scoprire come

cucinare consumando meno energia

avere un interno sano grazie a pitture naturali ed ecologiche

costruire il proprio progetto di miglioramento della casa

E molto altro ancora!

Il programma

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE

14.00 17.00? Venite a scoprire i colori naturali con la vostra famiglia, sul tema della decorazione della cameretta dei bambini, con la creazione di disegni a stencil

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE

2a edizione della Giornata scientifica PVA

9.30-12.30 ? Tema 1: Quali progressi sono stati fatti con il Piano per il clima del Pays du Val d’Adour?

– Saluto di Jean-Louis Guilhaumon, Presidente del Pays du Val d’Adour

– Jérôme Ganiot Coordinatore del Piano per il clima Com Adour Madiran

– Nicolas Gaits Coordinatore PVA Piccole città di domani

– Paul Neau Associazione négaWatt, Fisico di formazione, è coautore di guide di riferimento sull’energia eolica e fotovoltaica e responsabile di una società di consulenza ambientale. Membro di SOLAGRO

Pranzo a buffet

14:00 16:30 ? Argomento 2: discussioni sulla diffusione dell’energia fotovoltaica nella regione della Val d’Adour

– Presentazione della carta delle energie rinnovabili per il dipartimento del Gers

– Associazioni e gruppi del Gers contro i megawatt fotovoltaici con Les amis de la Terre, Yann Verhoye (Phare Ouest Énergie a Plaisance du Gers) e Paul Neau (Associazione négaWatt)

18.00-19.30 ? Proiezione del film Semi di dignità, diretto da Ali Alsheikh Khedr

19.30-21.00 ? Pranzo biologico e locale o al sacco

21.00-22.30 ? Proiezione del film À la vie, à la terre: Cameroun, la terre des femmes, diretto da Sébastien Daguerressar, Stéphanie Lebrun e Chloé Nabédian

VENERDÌ 14 NOVEMBRE

9.30-17.00 ? Costruire il vostro progetto di ristrutturazione : venite a scoprire i principi e le buone pratiche della ristrutturazione ecologica e lavorate insieme al vostro progetto con l’aiuto dei vostri piani e delle vostre foto

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

9.30-14.00 ? Laboratorio Cucinare sano e intelligente in collaborazione con il MDS di Nogaro: preparare un pasto utilizzando una pentola norvegese, un semplice strumento di risparmio energetico

14.00-15.30 ? Discussioni e sensibilizzazione sulla qualità dell’aria in casa: rinnovo dell’aria, cause dell’inquinamento, allergie? Cosa si può fare per mantenere sana l’aria interna?

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE

9.30-17.00 ? Visita a una casa di terra ristrutturata ed energeticamente autosufficiente : venite a scoprire la magnifica casa di Antoine e Nadine presso l’associazione Vers L’épi, dove potrete imparare a conoscere la ristrutturazione ecologica, la permacultura e tanti strumenti utili per ridurre il vostro consumo energetico.

Pranzo al sacco da condividere

Espanol :

¿Cómo puede sentirse bien en casa? ¿Mejorar su confort? ¿Ahorrar energía?

Venga y descubra cómo

cocinar consumiendo menos energía

crear un hogar saludable con pinturas naturales y ecológicas

construir tu propio proyecto de mejora del hogar

Y mucho más

En el programa

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

14.00 h 17.00 h ? Venga a descubrir las pinturas naturales en familia, sobre el tema de la decoración de la habitación de un niño, con la creación de diseños de plantillas

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

2ª edición de la Jornada Científica PVA

9h30-12h30 ? Tema 1: ¿Cuáles son los avances del Plan Climático del Pays du Val d’Adour?

– Bienvenida de Jean-Louis Guilhaumon, Presidente del Pays du Val d’Adour

– Jérôme Ganiot Coordinador del Plan Climático Com Com Adour Madiran

– Nicolas Gaits Coordinador PVA Pequeñas Ciudades del Mañana

– Paul Neau Asociación négaWatt, Físico de formación, es coautor de guías de referencia sobre energía eólica y fotovoltaica y director de una consultoría medioambiental. Miembro de SOLAGRO

Almuerzo buffet

14h00 16h30 ? Tema 2: Debates sobre el despliegue de la energía fotovoltaica en la región de Val d’Adour

– Presentación de la carta de las energías renovables del departamento de Gers

– Asociaciones y grupos de Gers contra los megavatios fotovoltaicos con Les amis de la Terre, Yann Verhoye (Phare Ouest Énergie en Plaisance du Gers) y Paul Neau (Association négaWatt)

18.00-19.30 h ? Proyección de la película Semillas de dignidad dirigida por Ali Alsheikh Khedr

19.30-21.00 h ? Comida ecológica y local o comida para llevar

21.00-22.30 h ? Proyección de la película À la vie, à la terre Cameroun, la terre des femmes dirigida por Sébastien Daguerressar, Stéphanie Lebrun y Chloé Nabédian

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

9.30 17.00 h ? Construye tu proyecto de renovación : Ven a conocer los principios y las buenas prácticas de la renovación ecológica, y a trabajar juntos en tu proyecto con la ayuda de tus planos y fotos

MARTES 18 DE NOVIEMBRE

9.30 h-14 h ? Taller Cocina sana e inteligente en colaboración con el MDS de Nogaro: Prepare una comida utilizando una olla noruega, una sencilla herramienta de ahorro energético

14.00 15.30 h ? Debates y sensibilización sobre la calidad del aire en el hogar: renovación del aire, causas de la contaminación, alergias? ¿Qué hacer para mantener un aire interior sano?

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE

9.30-17.00 h ? Visita a una casa de tierra renovada y energéticamente autosuficiente : venga a descubrir la magnífica casa de Antoine y Nadine en la asociación Vers L’épi, donde podrá aprender sobre renovación ecológica, permacultura y un montón de herramientas estupendas para reducir su consumo de energía.

Almuerzo para compartir

L’événement Semaine thématique bien chez soi ! Riscle a été mis à jour le 2025-10-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65