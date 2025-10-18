SEMAINE TOSCANE COEUR ITALIEN Mende
SEMAINE TOSCANE COEUR ITALIEN Mende samedi 18 octobre 2025.
Lozère
SEMAINE TOSCANE COEUR ITALIEN Théâtre de Mende Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
« il Coretto dei Pinguini » de Michele Bracciali est né à l’intérieur de l’académie de musique
« Ville de Volterra » en janvier 1996.
C’est un chœur mixte divisé en quatre sections comme dans la polyphonie classique (Basses, Ténors, Contraltos et Sopranos), ils exécutent des morceaux à quatre, six, jusqu’à huit voix mixtes, préférant toujours le style « a cappella »
« il Coretto dei Pinguini joue et a joué plusieurs concerts en Italie et à l’étranger toujours unanimement approuvé par le public et la critique.
Le répertoire « il Coretto dei Pinguini » est composé de morceaux de musique POP (des années 60 à nos jours) proposés dans des arrangements originaux d’importants musiciens et compositeurs tels que Diego Caravano, Alessandro Cadario, Andrea Figallo, Roger Emerson, Bob Chilcott…
Parallèlement à l’activité concertiste, « Il Coretto dei Pinguini » a participé aux concours nationaux et internationaux en rapportant des reconnaissances importantes :
-Bratislava (Slovaquie) II° International Festival of ADVENT AND CHRISTMAS MUSIC .
Résultat obtenu : Ceinture d’Argent
-Barcelone (Espagne)- X° International Competition Choir. »Europe and Its Song »
Résultat obtenu : Médaille d’argent
-Roma- 4° Concours National « San Vigilio in…canto »
Résultat obtenu : Premier prix
-BARDOLINO (Vérone) Concours pour jeunes musiciens Ville de Bardolino »Jan Langosz »
Résultat obtenu : Premier Prix catégorie Chœur
– CADELLA (Espagne) 9° Festival International » Résultat obtenu : Médaille d’argent
– Cracovie (Pologne) « Victoria Cracow » International Choir Competition
Résultat obtenu : Deuxième prix .
Théâtre de Mende
Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mende.volterra@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SEMAINE TOSCANE COEUR ITALIEN Mende a été mis à jour le 2025-03-13 par Conseil Départemental