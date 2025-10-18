SEMAINE TOSCANE COEUR ITALIEN Mende

Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

« il Coretto dei Pinguini » de Michele Bracciali est né à l’intérieur de l’académie de musique

« Ville de Volterra » en janvier 1996.

C’est un chœur mixte divisé en quatre sections comme dans la polyphonie classique (Basses, Ténors, Contraltos et Sopranos), ils exécutent des morceaux à quatre, six, jusqu’à huit voix mixtes, préférant toujours le style « a cappella »

« il Coretto dei Pinguini joue et a joué plusieurs concerts en Italie et à l’étranger toujours unanimement approuvé par le public et la critique.

Le répertoire « il Coretto dei Pinguini » est composé de morceaux de musique POP (des années 60 à nos jours) proposés dans des arrangements originaux d’importants musiciens et compositeurs tels que Diego Caravano, Alessandro Cadario, Andrea Figallo, Roger Emerson, Bob Chilcott…

Parallèlement à l’activité concertiste, « Il Coretto dei Pinguini » a participé aux concours nationaux et internationaux en rapportant des reconnaissances importantes :

-Bratislava (Slovaquie) II° International Festival of ADVENT AND CHRISTMAS MUSIC .

Résultat obtenu : Ceinture d’Argent

-Barcelone (Espagne)- X° International Competition Choir. »Europe and Its Song »

Résultat obtenu : Médaille d’argent

-Roma- 4° Concours National « San Vigilio in…canto »

Résultat obtenu : Premier prix

-BARDOLINO (Vérone) Concours pour jeunes musiciens Ville de Bardolino »Jan Langosz »

Résultat obtenu : Premier Prix catégorie Chœur

– CADELLA (Espagne) 9° Festival International » Résultat obtenu : Médaille d’argent

– Cracovie (Pologne) « Victoria Cracow » International Choir Competition

Résultat obtenu : Deuxième prix .

Théâtre de Mende

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mende.volterra@gmail.com

