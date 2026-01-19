Semaine Tous Famille Valdahon
Semaine Tous Famille
Territoire des Portes du Haut-Doubs Valdahon Doubs
Début : 2026-02-23 07:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00
2026-02-23
Partez à la découverte de jolis moments en famille !
Du 23 au 28 février 2026
La Semaine Tous Familles vous invite à suivre un véritable parcours d’aventures, ponctué d’animations, de spectacles et de rencontres.
À chaque étape, les enfants éveillent leur curiosité, les parents prennent le temps de souffler, d’échanger et de s’informer.
Une semaine ludique et conviviale, à explorer ensemble à travers 17 rendez-vous sur le territoire.
Cette semaine est aussi un coup de projecteur sur les nombreux services et ressources dédiés aux familles des Portes du Haut-Doubs.
Semaine organisée par la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs, dans le cadre du label Tous Familles de la CAF du Doubs.
Alors, prêts à partir à l’aventure… ensemble ? .
Territoire des Portes du Haut-Doubs Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 49 52 81 relaispetiteenfance@portes-haut-doubs.fr
