Semaine Tous Famille

Territoire des Portes du Haut-Doubs Valdahon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 07:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Partez à la découverte de jolis moments en famille !

Du 23 au 28 février 2026

La Semaine Tous Familles vous invite à suivre un véritable parcours d’aventures, ponctué d’animations, de spectacles et de rencontres.

À chaque étape, les enfants éveillent leur curiosité, les parents prennent le temps de souffler, d’échanger et de s’informer.

Une semaine ludique et conviviale, à explorer ensemble à travers 17 rendez-vous sur le territoire.

Cette semaine est aussi un coup de projecteur sur les nombreux services et ressources dédiés aux familles des Portes du Haut-Doubs.

Semaine organisée par la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs, dans le cadre du label Tous Familles de la CAF du Doubs.

Alors, prêts à partir à l’aventure… ensemble ? .

Territoire des Portes du Haut-Doubs Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 49 52 81 relaispetiteenfance@portes-haut-doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine Tous Famille

L’événement Semaine Tous Famille Valdahon a été mis à jour le 2026-01-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS