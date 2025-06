Semaine verte Entrange 25 juin 2025 07:00

Moselle

Rue du tennis Entrange Moselle

Début : Vendredi 2025-06-25

fin : 2025-07-02

2025-06-25

Durant toute une semaine, partez à la découverte de nombreux sports lors de la Semaine Verte !

Accompagnés par un moniteur diplômé, vous pourrez vous essayer au football, möllky, pétanque, bumball, pickleball, baseball, handball ou encore football américain. Des tournois et olympiades sont également organisés pour vous mesurer aux autres !Tout public

Rue du tennis

Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 05 mairie.entrange@wanadoo.fr

English :

Discover a whole host of sports during Green Week!

Accompanied by a qualified instructor, you can try your hand at soccer, möllky, pétanque, bumball, pickleball, baseball, handball or American soccer. Tournaments and Olympics are also organized for you to compete against others!

German :

Eine ganze Woche lang können Sie bei der Grünen Woche zahlreiche Sportarten entdecken!

In Begleitung eines diplomierten Betreuers können Sie sich in Fußball, Möllky, Boule, Bumball, Pickleball, Baseball, Handball oder American Football versuchen. Es werden auch Turniere und Olympiaden organisiert, bei denen du dich mit anderen messen kannst!

Italiano :

Scoprite un’infinità di sport durante la Settimana verde!

Accompagnati da un istruttore qualificato, potrete cimentarvi in calcio, möllky, pétanque, bumball, pickleball, baseball, pallamano o football americano. Vengono organizzati anche tornei e olimpiadi per misurarsi con gli altri!

Espanol :

Descubra un sinfín de deportes durante la Semana Verde

Acompañado por un monitor cualificado, podrá probar el fútbol, el möllky, la petanca, el bumball, el pickleball, el béisbol, el balonmano o el fútbol americano. También se organizan torneos y olimpiadas para que pueda medirse con los demás

