Semaine zéro chéchet Marché de Noël éco-responsable Rue Hilaire Sassaro Surgères vendredi 28 novembre 2025.
Rue Hilaire Sassaro Atelier CyclaB Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 12:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Ouvert tous, ce marché permettra de découvrir des artisan(e)s locaux proposant des produits durables, écoresponsables et de qualité favorisant le réemploi.
Retrouvez des artisans déco, bijoux, alimentation
Entrée libre et gratuite, restauration sur place
Rue Hilaire Sassaro Atelier CyclaB Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 66 contact@cyclad.org
English :
Open to all, this market will enable you to discover local craftspeople offering sustainable, eco-responsible, quality products that promote re-use.
You’ll find decorating, jewelry and food artisans
Free admission, on-site catering
German :
Dieser Markt ist für alle offen und bietet die Möglichkeit, lokale Handwerker zu entdecken, die nachhaltige, umweltfreundliche und qualitativ hochwertige Produkte anbieten, die wiederverwendet werden.
Hier finden Sie Kunsthandwerker aus den Bereichen Dekoration, Schmuck und Lebensmittel
Eintritt frei und kostenlos, Verpflegung vor Ort
Italiano :
Aperto a tutti, questo mercato vi permetterà di scoprire gli artigiani locali che offrono prodotti sostenibili, eco-responsabili e di qualità che incoraggiano il riutilizzo.
Troverete artigiani che lavorano nel campo della decorazione, della gioielleria e del cibo
Ingresso libero, ristorazione in loco
Espanol :
Abierto a todos, este mercado le permitirá descubrir a los artesanos locales que ofrecen productos sostenibles, ecorresponsables, de calidad y que fomentan la reutilización.
Encontrará artesanos de la decoración, la joyería y la alimentación
Entrada gratuita, restauración in situ
L’événement Semaine zéro chéchet Marché de Noël éco-responsable Surgères a été mis à jour le 2025-11-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin