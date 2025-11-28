Semaine zéro chéchet Marché de Noël éco-responsable Rue Hilaire Sassaro Surgères

Semaine zéro chéchet Marché de Noël éco-responsable

Rue Hilaire Sassaro Atelier CyclaB Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 12:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Ouvert tous, ce marché permettra de découvrir des artisan(e)s locaux proposant des produits durables, écoresponsables et de qualité favorisant le réemploi.

Retrouvez des artisans déco, bijoux, alimentation

Entrée libre et gratuite, restauration sur place

.

Rue Hilaire Sassaro Atelier CyclaB Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 66 contact@cyclad.org

English :

Open to all, this market will enable you to discover local craftspeople offering sustainable, eco-responsible, quality products that promote re-use.

You’ll find decorating, jewelry and food artisans

Free admission, on-site catering

German :

Dieser Markt ist für alle offen und bietet die Möglichkeit, lokale Handwerker zu entdecken, die nachhaltige, umweltfreundliche und qualitativ hochwertige Produkte anbieten, die wiederverwendet werden.

Hier finden Sie Kunsthandwerker aus den Bereichen Dekoration, Schmuck und Lebensmittel

Eintritt frei und kostenlos, Verpflegung vor Ort

Italiano :

Aperto a tutti, questo mercato vi permetterà di scoprire gli artigiani locali che offrono prodotti sostenibili, eco-responsabili e di qualità che incoraggiano il riutilizzo.

Troverete artigiani che lavorano nel campo della decorazione, della gioielleria e del cibo

Ingresso libero, ristorazione in loco

Espanol :

Abierto a todos, este mercado le permitirá descubrir a los artesanos locales que ofrecen productos sostenibles, ecorresponsables, de calidad y que fomentan la reutilización.

Encontrará artesanos de la decoración, la joyería y la alimentación

Entrada gratuita, restauración in situ

