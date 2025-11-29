Semaine zéro déchet Mon jardin zéro déchet Rue du 19 mars Saint-Jean-de-Liversay

Semaine zéro déchet Mon jardin zéro déchet

Rue du 19 mars Devant le cimetière Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Apportez vos déchets verts à broyer et recevez des conseils sur la gestion et la réduction de vos déchets verts de jardin.

Gratuit, planifiez la taille de vos haies quelques jours avant l’événement.

En partenariat avec la CDC Aunis Atlantique

.

Rue du 19 mars Devant le cimetière Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 66 contact@cyclad.org

English :

Bring your green waste to be shredded and receive advice on how to manage and reduce your green garden waste.

Free of charge, plan your hedge trimming a few days before the event.

In partnership with CDC Aunis Atlantique

German :

Bringen Sie Ihre Grünabfälle zum Häckseln mit und erhalten Sie Tipps zur Verwaltung und Reduzierung Ihrer grünen Gartenabfälle.

Kostenlos, planen Sie den Rückschnitt Ihrer Hecken einige Tage vor der Veranstaltung.

In Partnerschaft mit der CDC Aunis Atlantique

Italiano :

Portate i vostri rifiuti verdi per essere triturati e ricevete consigli sulla gestione e la riduzione dei rifiuti verdi del vostro giardino.

È possibile tagliare le siepi gratuitamente qualche giorno prima dell’evento.

In collaborazione con CDC Aunis Atlantique

Espanol :

Traiga sus residuos verdes para que los trituren y reciba consejos sobre cómo gestionar y reducir sus residuos verdes de jardín.

De forma gratuita, prevea recortar sus setos unos días antes del evento.

En colaboración con CDC Aunis Atlantique

L’événement Semaine zéro déchet Mon jardin zéro déchet Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2025-11-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin