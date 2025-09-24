Semaines bleues 2025 Vieillir une force à partager! Crozon

Crozon Finistère

Début : 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 18:00:00

2025-09-24

Portée par l’ensemble des partenaires du territoire de la presqu’île de Crozon Aulne Maritime (l’ULAMIR, CCAS, le CLIC, les bibliothèques, les associations, les EHPAD…), les Semaines Bleues reviennent avec une énergie débordante et un esprit de collaboration plus vivant que jamais ! Tout au long du mois d’octobre, animations intergénérationnelles, découvertes et moments complices fleuriront aux quatre coins du territoire.

Cette 4ème édition promet de belles surprises, entre autres le désormais mythique défilé de mode qui cette année sera intitulé « Fête défiler les séries », où les résidents des EHPAD et de la résidence Espace & Vie feront le show en revisitant avec humour et créativité l’univers de leurs séries préférées ! Et bien sûr, la Boum Bleue à Rosnoën, rendez-vous festif incontournable, rassemblera toutes les générations sur la piste pour danser, rire et célébrer ensemble ce mois haut en couleurs. .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 01 68

