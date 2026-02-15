Semaines de la Petite Enfance en Pays d’Iroise Plusieurs communes Porspoder

Semaines de la Petite Enfance en Pays d’Iroise

Plusieurs communes Pays d’Iroise Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-07

Au printemps, nous repartons sur une seconde édition des Semaines de la Petite Enfance en Pays d’Iroise.

De nombreux ateliers artistiques et culturels dédiés à la petite enfance seront proposés dans plusieurs communes de la CCPI et gravitent autour du spectacle “Petites traces” programmé à Porspoder cette année et ouvert à toutes les communes.

Un projet fédérateur, inclusif et structurant, au croisement des politiques culturelles, sociales et de la petite enfance.

Les Semaines de la Petite Enfance (SPE) sont un dispositif départemental porté depuis 2008 par la CAF du Finistère, Très Tôt Théâtre et l’ACEPP 29, en lien étroit avec les acteurs locaux de la petite enfance, du social et de la culture.

Sur le territoire du Pays d’Iroise, les SPE 2026 seront déployées du 7 mars au 11 avril 2026, entre les deux périodes de vacances scolaires, à l’échelle la plus pertinente pour les familles communes, regroupements de communes et équipements de proximité.

Le projet vise à placer le jeune enfant au cœur de la vie culturelle et sociale du territoire, en proposant des spectacles, ateliers et expositions artistiques accessibles à toutes les familles, y compris celles éloignées de l’offre culturelle.

Fil rouge artistique

Les Traces

Les Traces invite les enfants à explorer le monde par le geste, le mouvement et les sens. Tracer, c’est

– expérimenter,

– laisser une empreinte,

– observer ce qui reste ou disparaît.

À travers la peinture, la terre, le son, le corps et le mouvement, les enfants

découvrent les traces du corps, du temps et de la nature.

Chaque atelier ou spectacle devient une expérience sensible et collective, favorisant l’expression, la curiosité et la construction d’une mémoire partagée entre enfants, familles et professionnels. .

Plusieurs communes Pays d’Iroise Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 50 06 03 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaines de la Petite Enfance en Pays d’Iroise

L’événement Semaines de la Petite Enfance en Pays d’Iroise Porspoder a été mis à jour le 2026-02-11 par OT IROISE BRETAGNE