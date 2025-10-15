Semaines de l’alimentation Atelier de cuisine autour des légumineuses Maison du Temps libre Sèvremoine
Semaines de l’alimentation Atelier de cuisine autour des légumineuses Maison du Temps libre Sèvremoine mercredi 15 octobre 2025.
Semaines de l’alimentation Atelier de cuisine autour des légumineuses
Maison du Temps libre 2 rue Augustin Vincent Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 10:00:00
fin : 2025-10-15 14:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Atelier de cuisine suivi d’un repas partagé
Atelier de cuisine autour des légumineuses suivi d’un repas partagé.
Familles Rurales
Tout public Sur inscription directeur@afrsaintandre.com .
Maison du Temps libre 2 rue Augustin Vincent Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire directeur@afrsaintandre.com
English :
Cooking workshop followed by a shared meal
German :
Kochworkshop mit anschließendem gemeinsamen Essen
Italiano :
Laboratorio di cucina seguito da un pasto condiviso
Espanol :
Taller de cocina seguido de una comida compartida
L’événement Semaines de l’alimentation Atelier de cuisine autour des légumineuses Sèvremoine a été mis à jour le 2025-09-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges