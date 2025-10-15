Semaines de l’alimentation Atelier de cuisine autour des légumineuses Maison du Temps libre Sèvremoine

Semaines de l’alimentation Atelier de cuisine autour des légumineuses

Maison du Temps libre 2 rue Augustin Vincent Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 14:00:00

2025-10-15

Atelier de cuisine suivi d’un repas partagé

Familles Rurales

Tout public Sur inscription directeur@afrsaintandre.com .

Maison du Temps libre 2 rue Augustin Vincent Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire directeur@afrsaintandre.com

English :

Cooking workshop followed by a shared meal

German :

Kochworkshop mit anschließendem gemeinsamen Essen

Italiano :

Laboratorio di cucina seguito da un pasto condiviso

Espanol :

Taller de cocina seguido de una comida compartida

