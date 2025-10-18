Semaines de l’almentation Atelier cuisine à base de légumineuses La Pommeraye Mauges-sur-Loire
Semaines de l’almentation Atelier cuisine à base de légumineuses
La Pommeraye 20 Rue de la Girauderie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
Cuisine salée ou sucrée, découvrez et partagez de nouvelles recettes à base de légumineuses !
À partir de 5 ans Sur inscription auprès du Centre Social Val’Mauges .
La Pommeraye 20 Rue de la Girauderie Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29
English :
Savoury or sweet, discover and share new recipes based on legumes!
German :
Ob herzhafte oder süße Küche, entdecken und teilen Sie neue Rezepte mit Hülsenfrüchten!
Italiano :
Salate o dolci, scoprite e condividete nuove ricette a base di legumi!
Espanol :
Saladas o dulces, ¡descubra y comparta nuevas recetas a base de legumbres!
