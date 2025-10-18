Semaines de l’almentation Atelier cuisine à base de légumineuses La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Semaines de l’almentation Atelier cuisine à base de légumineuses

La Pommeraye 20 Rue de la Girauderie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Cuisine salée ou sucrée, découvrez et partagez de nouvelles recettes à base de légumineuses !

À partir de 5 ans Sur inscription auprès du Centre Social Val’Mauges .

La Pommeraye 20 Rue de la Girauderie Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29

English :

Savoury or sweet, discover and share new recipes based on legumes!

German :

Ob herzhafte oder süße Küche, entdecken und teilen Sie neue Rezepte mit Hülsenfrüchten!

Italiano :

Salate o dolci, scoprite e condividete nuove ricette a base di legumi!

Espanol :

Saladas o dulces, ¡descubra y comparta nuevas recetas a base de legumbres!

