Semaines de l’Art Dans les secrets des nuages au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis

Semaines de l’Art Dans les secrets des nuages au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

En avril, découvrez ce qu’aurait pu être l’exposition Entre ciels et toiles avec un budget et un espace illimités. En filigrane, vous apprendrez comment se monte une exposition temporaire.

3€ en plus des droits d’entrée. Inscription conseillée au 03 44 29 49 93 ou à musees@ville-senlis.fr

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions temporaires et d’autres thématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, à reconnaître les techniques et à vous interroger sur les genres et les courants artistiques.

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

English :

In April, discover what the exhibition Entre ciels et toiles could have been like with an unlimited budget and space. You’ll also learn how a temporary exhibition is put together.

3? plus admission. Registration recommended on 03 44 29 49 93 or musees@ville-senlis.fr

