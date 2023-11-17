Semaines de l’Art Exprimer le sublime au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis

Semaines de l’Art Exprimer le sublime au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 14:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-19

En mars, prolongez la visite de l’exposition Entre ciels et toiles sur la représentation des nuages depuis la Renaissance, en comprenant leur rôle dans l’expression du sublime.

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions et d’autres thématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, reconnaître les techniques, vous interroger sur les genres et les courants artistiques.

Tarif 3€ en plus des droits d’entrée. Inscription conseillée .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

English :

In March, extend your visit to the Between Skies and Canvases exhibition on the representation of clouds since the Renaissance, and understand their role in expressing the sublime.

