Semaines de l'Art « L'enfance dans l'art » au musée d'Art et d'Archéologie de Senlis Senlis jeudi 20 novembre 2025.

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 3€

3

Tarif unique

Date et horaire :

Début : 2025-11-20 14:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-20

Un jeudi et un vendredi par mois, à 14h30, les musées vous proposent une initiation à l’histoire de l’art. À travers les collections, les expositions et d’autres thématiques, vous apprendrez à lire une œuvre, reconnaître les techniques, vous interroger sur les genres et les courants artistiques.

Cette conférence s’inscrit dans le programme « Novembre un mois pour les droits de l’enfant ». Alors que le 20 novembre marquera les 36 ans de la signature par les Nations Unies de la Convention internationale des droits de l’enfant, la conférence s’interrogera sur la manière dont les enfants ont inspiré ou non les artistes. Leur représentation dit beaucoup sur leur place dans la société.

Tarif 3€ en plus des droits d’entrée. Inscription conseillée 3 .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

