Semaines de Quilly Sarlat Bretteville-sur-Laize samedi 27 septembre 2025.
Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados
Début : Vendredi 2025-09-27
fin : 2025-10-12
2025-09-27
Cette année, les Semaines de Quilly mettent à l’honneur Sarlat et le Périgord Noir ! Pendant deux semaines, plongez dans l’ambiance chaleureuse du Sud-Ouest avec des animations, dégustations, concerts et rencontres culturelles. Les festivités débutent avec un vernissage à l’église de Quilly, ouvert à tous, le samedi 27 septembre 2025 à partir de 18h30 .
Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com
English : Semaines de Quilly Sarlat
Quilly weeks: Sarlat
German : Semaines de Quilly Sarlat
Quilly-Wochen: Sarlat
Italiano :
Settimane di Quilly: Sarlat
Espanol :
Semanas de Quilly: Sarlat
