Semaines de Quilly Sarlat Bretteville-sur-Laize

Cette année, les Semaines de Quilly mettent à l’honneur Sarlat et le Périgord Noir ! Pendant deux semaines, plongez dans l’ambiance chaleureuse du Sud-Ouest avec des animations, dégustations, concerts et rencontres culturelles. Les festivités débutent avec un vernissage à l’église de Quilly, ouvert à tous, le samedi 27 septembre 2025 à partir de 18h30 .

Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

