Semaines des Enfants 3/6 ans Atelier C’est le printemps ! Placette Croisière Hendaye

Semaines des Enfants 3/6 ans Atelier C’est le printemps !

Placette Croisière Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

15h30 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Viens découvrir la nature en ébullition avec les Petits Débrouillards ! Ou comment apprendre en s’amusant !

En cas de mauvais temps, l’animation sera repliée aux Halles de Gaztelu. .

Placette Croisière Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Semaines des Enfants 3/6 ans Atelier C’est le printemps !

L’événement Semaines des Enfants 3/6 ans Atelier C’est le printemps ! Hendaye a été mis à jour le 2026-03-24 par Hendaye Tourisme & Commerce