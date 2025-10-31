Semaines des Enfants Animation Maquillage & Tatoo spécial « Halloween » Rond-point du Palmier Hendaye
Rond-point du Palmier Boulevard Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Pour les enfants de 2 à 8 ans.
Sur inscription.
En cas de mauvais temps, repli aux Halles de Gaztelu. .
Rond-point du Palmier Boulevard Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 36
