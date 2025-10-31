Semaines des Enfants Animation Maquillage & Tatoo spécial « Halloween » Rond-point du Palmier Hendaye

Semaines des Enfants Animation Maquillage & Tatoo spécial « Halloween » Rond-point du Palmier Hendaye vendredi 31 octobre 2025.

Semaines des Enfants Animation Maquillage & Tatoo spécial « Halloween »

Rond-point du Palmier Boulevard Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Pour les enfants de 2 à 8 ans.

Sur inscription.

En cas de mauvais temps, repli aux Halles de Gaztelu. .

Rond-point du Palmier Boulevard Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

English : Semaines des Enfants Animation Maquillage & Tatoo spécial « Halloween »

German : Semaines des Enfants Animation Maquillage & Tatoo spécial « Halloween »

Italiano :

Espanol : Semaines des Enfants Animation Maquillage & Tatoo spécial « Halloween »

L’événement Semaines des Enfants Animation Maquillage & Tatoo spécial « Halloween » Hendaye a été mis à jour le 2025-09-06 par Hendaye Tourisme & Commerce