Semaines des Enfants Animation Water Family Rond-point du Palmier Hendaye

Semaines des Enfants Animation Water Family

Rond-point du Palmier Boulevard Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 11:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

2 activités proposées aux enfants de 7 à 12 ans.

Un jeu autour des énergies renouvelables (durée 20min) permet d’aborder simplement et rapidement les différences entre les énergies renouvelables et non renouvelables. Puis un jeu autour du Grand Cycle de l’eau (durée 40min) rappelle le cycle de l’eau et les étapes dans son cycle qui sont représentées par 4 zones l’Océan, la Plaine, la Vallée et la Montagne. Le but du jeu est de réparer les 7 engrenages le climat, la nature, l’agriculture, le transport, les loisirs, l’industrie et l’eau à la maison qui sont aujourd’hui défaillants. Or, ces engrenages utilisent de l’eau. S’ils sont défaillants, ils polluent l’eau, et l’homme a besoin d’une eau propre pour vivre. Il faut donc réparer ces 7 engrenages afin que l’eau soit de nouveau de bonne qualité. .

Rond-point du Palmier Boulevard Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

