Semaines des Enfants Challenge « Hendaye Quest » Plage Sokoburu Hendaye

Semaines des Enfants Challenge « Hendaye Quest » Plage Sokoburu Hendaye lundi 27 octobre 2025.

Semaines des Enfants Challenge « Hendaye Quest »

Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Réservation obligatoire.

Animation destinée UNIQUEMENT aux enfants aux 5-12 ans.

Les enfants enchaineront les défis par équipe.

Ambiance conviviale garantie.

Les parents peuvent rester regardés mais il est possible de laisser les enfants seuls pendant la durée de l’animation.

Repli par mauvais temps Gymnase Irandatz (rue Bigarena). .

Plage Sokoburu Face au centre de thalassothérapie Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

English : Semaines des Enfants Challenge « Hendaye Quest »

German : Semaines des Enfants Challenge « Hendaye Quest »

Italiano :

Espanol : Semaines des Enfants Challenge « Hendaye Quest »

L’événement Semaines des Enfants Challenge « Hendaye Quest » Hendaye a été mis à jour le 2025-09-06 par Hendaye Tourisme & Commerce