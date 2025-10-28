Semaines des Enfants Escape game Les Grands Cétacés Hendaye
Place Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Durée 1h30.
Réservation obligatoire.
Pour les jeunes qui aiment les défis et les jeux, entre 7 et 12 ans.
Par mauvais temps, l’activité sera replié dans l’un des salles Antoine d’Abbadie à Sokoburu. .
Place Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
