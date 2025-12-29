Semaines des Enfants Fabrication de masques pour Carnaval Halles de Gaztelu Hendaye
Aux Halles de Gaztelu, viens fabriquer ton masque pour Carnaval.
L’animation est destinée aux enfants de 5 à 12 ans, sur deux créneaux, 10h00 et 11h00, et durant une heure.
Il est impératif de s’inscrire.
Les enfants seuls participent à l’animation. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
