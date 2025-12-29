Semaines des Enfants Fabrication de masques pour Carnaval Halles de Gaztelu Hendaye

Semaines des Enfants Fabrication de masques pour Carnaval

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Aux Halles de Gaztelu, viens fabriquer ton masque pour Carnaval.

L’animation est destinée aux enfants de 5 à 12 ans, sur deux créneaux, 10h00 et 11h00, et durant une heure.

Il est impératif de s’inscrire.

Les enfants seuls participent à l’animation. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaines des Enfants Fabrication de masques pour Carnaval

L’événement Semaines des Enfants Fabrication de masques pour Carnaval Hendaye a été mis à jour le 2025-12-29 par Hendaye Tourisme & Commerce