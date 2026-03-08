Semaines des Enfants Initiation Pêche en mer Port de Plaisance (ponton de la navette) Hendaye
Semaines des Enfants Initiation Pêche en mer
Port de Plaisance (ponton de la navette) Bateau l’Hendayais II Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-10
De 7 à 12 ans.
Sur inscription.
Prévoir une tenue chaude et adaptée à des sorties en mer.
Les enfants seront non accompagnés lors de la sortie par leurs parents.
Pensez à leur laisser un sac avec bouteille d’eau si besoin. .
Port de Plaisance (ponton de la navette) Bateau l’Hendayais II Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
