Semaines des Enfants Initiation Pêche en mer Port de Plaisance (ponton de la navette) Hendaye

Semaines des Enfants Initiation Pêche en mer

Port de Plaisance (ponton de la navette) Bateau l’Hendayais II Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

De 7 à 12 ans.

Sur inscription.

Prévoir une tenue chaude et adaptée à des sorties en mer.

Les enfants seront non accompagnés lors de la sortie par leurs parents.

Pensez à leur laisser un sac avec bouteille d’eau si besoin. .

Port de Plaisance (ponton de la navette) Bateau l’Hendayais II Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaines des Enfants Initiation Pêche en mer

L’événement Semaines des Enfants Initiation Pêche en mer Hendaye a été mis à jour le 2026-03-05 par Hendaye Tourisme & Commerce