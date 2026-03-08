Semaines des Enfants Initiation Pelote Rue Pellot Hendaye

Semaines des Enfants Initiation Pelote

Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Pour les enfants de 6 à 12 ans. .

Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaines des Enfants Initiation Pelote

L’événement Semaines des Enfants Initiation Pelote Hendaye a été mis à jour le 2026-03-05 par Hendaye Tourisme & Commerce