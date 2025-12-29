Semaines des Enfants Jeu de piste dans la Cité des Mémoires La Cité des Mémoires Hendaye

Semaines des Enfants Jeu de piste dans la Cité des Mémoires

La Cité des Mémoires 26, rue de l’Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-10 15:15:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Animation destinée aux enfants de 7 à 12 ans.

La Cité des Mémoires Andaye, Oroitzapenen Hiria vous embarque de la sorcellerie au XVIIème siècle aux grands conflits du XXème siècle, en passant par l’architecture néo-basque, la contrebande, la gastronomie et, bien entendu, la frontière et la douane.

Partez pour un jeu de piste à travers 9 salles, qui vous proposeront de nombreux modules interactifs et des collections variées, avec des copies d’œuvres majeures, notamment des Goya, provenant de Versailles, du Grand Palais à Paris, de musées madrilène ou londonien…

Un lieu de visite incontournable pour tous les publics. Emotions garanties !

La présence d’un adulte accompagnant est obligatoire et bénéficie du tarif de 2€.

A partir du 2ème adulte = tarif normal. .

