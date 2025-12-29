Semaines des Enfants Jeu de piste dans la Cité des Mémoires La Cité des Mémoires Hendaye
La Cité des Mémoires 26, rue de l'Eglise Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-10 15:15:00
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Animation destinée aux enfants de 7 à 12 ans.
La Cité des Mémoires Andaye, Oroitzapenen Hiria vous embarque de la sorcellerie au XVIIème siècle aux grands conflits du XXème siècle, en passant par l’architecture néo-basque, la contrebande, la gastronomie et, bien entendu, la frontière et la douane.
Partez pour un jeu de piste à travers 9 salles, qui vous proposeront de nombreux modules interactifs et des collections variées, avec des copies d’œuvres majeures, notamment des Goya, provenant de Versailles, du Grand Palais à Paris, de musées madrilène ou londonien…
Un lieu de visite incontournable pour tous les publics. Emotions garanties !
La présence d’un adulte accompagnant est obligatoire et bénéficie du tarif de 2€.
A partir du 2ème adulte = tarif normal. .
+33 5 59 20 00 36
