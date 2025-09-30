SEMAINES DEVELOPPEMENT DURABLE Atelier jardinage au naturel Résidence coeur du Maine Val-du-Maine

Résidence coeur du Maine 60 Rue du Maréchal Leclerc Val-du-Maine Mayenne

Début : 2025-09-30 14:00:00

fin : 2025-09-30 16:00:00

2025-09-30

Cet atelier, propose un moment d’échange et de convivialité autour du jardinage au naturel

Les résidents et les participants réaliseront des plantations et découvriront des gestes simples pour prendre soin de leur jardin paillage, compostage, astuces pour économiser l’eau, …

Retrouvez le programme complet des Semaines du Développement Durable sur www.paysmeslaygrez.fr

Informations 02 43 64 29 00 .

English :

This workshop offers a moment of exchange and conviviality around natural gardening

German :

Dieser Workshop bietet einen Moment des Austauschs und der Geselligkeit rund um das natürliche Gärtnern

Italiano :

Questo workshop è un’occasione per condividere idee e riunirsi per imparare il giardinaggio naturale

Espanol :

Este taller es una oportunidad para compartir ideas y reunirse para aprender sobre jardinería natural

