Semaines d’information sur la santé mentale Atelier d’improvisation vocale Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Semaines d’information sur la santé mentale Atelier d’improvisation vocale

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Atelier d’improvisation vocale, avec Nathalie Esthevenin, musicothérapeute et musicienne

S’écouter pour apprendre à jouer ensemble

Notre voix reflète notre état psychique, nos émotions, notre façon d’être au monde.

L’improvisation vocale que je pratique et que je transmets invite à se redresser, à se relier et à partager l’expérience d’une création collective. Nous évoluerons attentifs à deux écueils qui sont soit de croire qu’improviser c’est faire n’importe quoi et c’est le chaos, soit de rester enfermé dans une expression trop conventionnelle.

Grâce à quelques règles choisies, mais surtout grâce à l’écoute (de soi et des autres) nous pouvons créer un espace d’expression plus libre et rencontrer l’autre avec plus d’authenticité.

Je suis attentive à encourager, chez chacun, le désir de s’exprimer, car celui-ci est lié au désir de vivre.

Il s’agit de remettre en circulation son énergie, son expression. Reprendre confiance en ses capacités et s’ouvrir doucement aux autres.

Il est essentiel d’apprendre à donner quelque chose de soi,

C’est notre monnaie d’échange avec les autres.

Permettre à chacun d’aller vers son autonomie, vers une puissance saine, et devenir libre.

Il ne s’agit pas de gommer nos différences, mais bien au contraire de les inviter à se rencontrer ! .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

