Semaines d’information sur la santé mentale Bien-être et couture Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure vendredi 17 octobre 2025.

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-17 16:30:00

2025-10-17

Atelier couture avec la clinique des portes de l’Eure.

Un atelier (pas de cours) convivial et participatif d’entraide. Venez avec votre machine à coudre, votre projet, des bénévoles sont là pour vous guider et vous conseiller .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

