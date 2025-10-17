Semaines d’information sur la santé mentale Bien-être et couture Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure
Semaines d'information sur la santé mentale Bien-être et couture Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure vendredi 17 octobre 2025.
Semaines d’information sur la santé mentale Bien-être et couture
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-10-17 14:00:00
fin : 2025-10-17 16:30:00
Atelier couture avec la clinique des portes de l’Eure.
Un atelier (pas de cours) convivial et participatif d’entraide. Venez avec votre machine à coudre, votre projet, des bénévoles sont là pour vous guider et vous conseiller .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 16 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr
