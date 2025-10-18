Semaines d’information sur la santé mentale Expérience nature et sens Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Une exposition photographique Corps Végétal et un atelier sensoriel La Nature en Soi animés par Amelle. Pour raviver ses perceptions, se reconnecter à soi, et partager dans un cadre bienveillant ce que cela éveille en lui/elle.

Temps d’accueil et découverte libre de l’exposition Corps Végétal (30 min)

Les participants sont invités à déambuler dans la salle d’exposition attenante pour découvrir librement les photographies de la série Corps Végétal. Cette première immersion leur permet d’entrer doucement dans l’univers visuel et poétique de l’expérience Nature & Sens.

Présentation et échange autour des œuvres (20 min)

J’interviens ensuite pour me présenter et partager la démarche artistique et culturelle à l’origine de ces images comment le corps et le végétal s’entrelacent pour traduire notre lien sensible au vivant. Ce moment comprend un échange avec les participants, en résonance avec leurs impressions ou questionnements.

Transition vers l’atelier (10 min)

Le groupe est ensuite invité à rejoindre la salle d’atelier pour un temps d’exploration sensorielle. Nous débutons par une invitation à revenir à soi, à travers une relaxation douce guidée (posture assise, respiration, écoute du corps). Il s’agit ici d’un moment d’ancrage accessible à tous, simplement pour se rendre disponible à ses propres perceptions.

Atelier La nature en soi (1h)

Présentation de l’atelier et ouverture du voyage sensoriel

Pour ouvrir ce voyage, une vidéo immersive issue de l’exposition Corps Végétal sera projetée elle mobilisera d’abord le sens de la vue.

Puis, dans un mouvement fluide, les participants seront invités à fermer les yeux et s’ouvrir à l’écoute, glissant vers le sens de l’ouïe… jusqu’à explorer tour à tour les cinq sens (…odorat, toucher, goût), à l’aide d’éléments naturels que je fournirai. .

