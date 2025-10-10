Semaines d’information sur la santé mentale Lire c’est créer du lien Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Semaines d’information sur la santé mentale Lire c’est créer du lien Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure vendredi 10 octobre 2025.

Semaines d’information sur la santé mentale Lire c’est créer du lien

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 15:30:00

fin : 2025-10-10 17:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Lire c’est créer du lien Séance de Bibliothérapie

Venez partager vos coups de cœur, échanger vos avis sur vos dernières lectures, et repartez avec une liste de livres à dévorer

La santé mentale est l’affaire de tous, et la Lecture la favorise venez parler de ses bienfaits et partager vos expériences

Lire pour se sentir bien. Plus que jamais , prendre soin de soi est essentiel. Et le bien-être sur le plan moral est un élément central de notre qualité de vie. Lire durant 6 minutes diminue notre stress de 60%!

Les Médiathèques peuvent contribuer à cet objectif ! .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

English : Semaines d’information sur la santé mentale Lire c’est créer du lien

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaines d’information sur la santé mentale Lire c’est créer du lien Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération