Semaines d’information sur la santé mentale Papote café Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure
Semaines d’information sur la santé mentale Papote café Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure jeudi 9 octobre 2025.
Semaines d’information sur la santé mentale Papote café
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 15:30:00
fin : 2025-10-09 17:30:00
Date(s) :
2025-10-09
Un papote Café spécial SISM Comment le lien social, l’échange et la communication peuvent préserver notre santé mentale .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr
English : Semaines d’information sur la santé mentale Papote café
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaines d’information sur la santé mentale Papote café Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération