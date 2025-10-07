Semaines d’information sur la santé mentale Papote café Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Semaines d’information sur la santé mentale Papote café

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-10-07 15:00:00

fin : 2025-10-07 17:00:00

Un moment de détente pour échanger et papoter

La médiathèque de Tourny vous propose un moment de détente pour échanger en toute convivialité et bonne humeur, pour partager un thé ou une café, pour découvrir de nouvelles activités. Venez partager un moment suspendu, un temps hors de votre quotidien. .

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37

