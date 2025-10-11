Semaines d’information sur la santé mentale Projection Eredità documentaire Espace Philippe Auguste Vernon

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Eredità, c’est l’histoire de deux voisins qui s’accompagnent dans des moments difficiles de leurs existences.

Le réalisateur imagine que le fantôme de l’ancien propriétaire est resté dans son appartement. Muguette, sa voisine, accumule chez elle tout un fatras d’objets ramassés dans la rue.

À l’épreuve de la maladie et de la mort, chacun d’eux laisse apparaître des traces de son héritage familial. « La mémoire ne s’efface pas, elle reste coincée quelque part… »

Suivi d’un échange avec le réalisateur Jean-Luc Cesco et Murielle Dumont, directrice du service santé de SNA.

Projection proposée dans le cadre des Semaines d’informations sur la santé mentale (SISM), grâce au Conseil Local de Santé Mentale et le service santé de SNA. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

