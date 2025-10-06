Semaines d’information sur la santé mentale Vernon

Semaines d’information sur la santé mentale Vernon lundi 6 octobre 2025.

Semaines d’information sur la santé mentale

Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-06

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-06

Depuis 1990, les SISM sont LE moment privilégié pour promouvoir la santé mentale. Pendant 2 semaines en octobre, vous pouvez participer à un événement ou organiser un événement avec des partenaires locaux.

La 36ème édition des SISM aura lieu du 06 au 19 octobre 2025, autour de la thématique suivante Pour notre santé mentale, réparons le lien social .

Le réseau des médiathèques de Seine Normandie Agglomération vous propose un ensemble d’animation autour de la santé mentale. Retrouvez l’ensemble du programme sur biblio.sna27.fr .

Vernon 27200 Eure Normandie

English : Semaines d’information sur la santé mentale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaines d’information sur la santé mentale Vernon a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération