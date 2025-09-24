SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURABLE Les Bonnes Pratiques au Jardin ESPACE MESLINOIS Meslay-du-Maine

SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURABLE Les Bonnes Pratiques au Jardin ESPACE MESLINOIS Meslay-du-Maine mercredi 24 septembre 2025.

SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURABLE Les Bonnes Pratiques au Jardin

ESPACE MESLINOIS 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Venez découvrir et tester les techniques de jardinage au naturel lors d’un atelier pratique et accessible à tous !

Apprenez à valoriser vos déchets végétaux grâce au paillage, au compost ou encore au broyage, et adoptez des méthodes simples pour entretenir votre jardin tout en respectant l’environnement. Une belle occasion de repartir avec des astuces concrètes à mettre en œuvre chez soi.

Retrouvez le programme complet des Semaines du Développement Durable sur www.paysmeslaygrez.fr

Informations 02 43 64 29 00 .

ESPACE MESLINOIS 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 29 00

English :

Come and discover and try out natural gardening techniques in a practical workshop open to all!

German :

Entdecken und testen Sie die Techniken des natürlichen Gärtnerns in einem praktischen und für alle zugänglichen Workshop!

Italiano :

Venite a scoprire e provare le tecniche di giardinaggio naturale in un laboratorio pratico e accessibile a tutti!

Espanol :

Venga a descubrir y probar técnicas de jardinería natural en un taller práctico y accesible para todos

L’événement SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURABLE Les Bonnes Pratiques au Jardin Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-05 par SUD MAYENNE