SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURBALE Découverte du bocage et fresque ESPACE MESLINOIS Meslay-du-Maine

SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURBALE Découverte du bocage et fresque ESPACE MESLINOIS Meslay-du-Maine mercredi 24 septembre 2025.

SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURBALE Découverte du bocage et fresque

ESPACE MESLINOIS 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Avec la paysagiste Louise QUINTANA, partez à la découverte du paysage bocager de Meslay-du-Maine.

Participez à un atelier artistique, la réalisation d’une fresque paysagère collective illustrant les caractéristiques du bocage et son rôle écologique. Cette dernière illustre à la fois les caractéristiques du bocage local et son rôle écologique.

L’atelier se déroulera en 2 temps une exploration sur site et ensuite, un temps de création artistique en salle, à l’Espace Meslinois.

Sur inscription au 06 77 61 37 27 (Petites Villes de Demain)

Retrouvez le programme complet des Semaines du Développement Durable sur www.paysmeslaygrez.fr

Informations et réservations 06 77 61 37 27 .

ESPACE MESLINOIS 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 61 37 27

English :

With landscape designer Louise QUINTANA, discover the Meslay-du-Maine bocage landscape.

German :

Gehen Sie mit der Landschaftsarchitektin Louise QUINTANA auf Entdeckungsreise durch die Heckenlandschaft von Meslay-du-Maine.

Italiano :

Unitevi alla giardiniera paesaggista Louise QUINTANA in un tour dei terreni agricoli con siepi di Meslay-du-Maine.

Espanol :

Acompañe a la paisajista Louise QUINTANA en un recorrido por los setos de Meslay-du-Maine.

L’événement SEMAINES DU DEVELOPPEMENT DURBALE Découverte du bocage et fresque Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-05 par SUD MAYENNE