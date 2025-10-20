Semaines du Tourisme Économique et des savoir-faire 2025 STESF Quimperlé

Semaines du Tourisme Économique et des savoir-faire 2025 STESF

Quimperlé Finistère

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-02

2025-10-20

Du 20 octobre au 2 novembre 2025, découvrez les secrets des entreprises locales grâce aux Semaines du Tourisme Economique et des savoir-faire. Pendant 2 semaines, visitez les coulisses des professionnels bretons. Grand public, habitants du territoire et touristes peuvent découvrir les entreprises qui font l’identité de la Destination Quimperlé les rias.

Pour leur 4ème édition, les Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire ont lieu du 20 octobre au 2 novembre 2025 dans toute la Bretagne. Dans le Pays de Quimperlé, une quinzaine d’entreprises répondent présentes à cet événement d’ampleur régionale brasseries, papeterie, distillerie, ateliers d’artisans et entreprises spécialisées vous ouvrent leurs portes ! .

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

