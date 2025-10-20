SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Conception et élaboration de spiritueux par Les Voiles Cap Sizun Beuzec-Cap-Sizun

SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Conception et élaboration de spiritueux par Les Voiles Cap Sizun Beuzec-Cap-Sizun lundi 20 octobre 2025.

SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Conception et élaboration de spiritueux par Les Voiles Cap Sizun

267 Lieu dit Ty Nevez Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-29 2025-11-01

La distillerie paysanne Les Voiles Cap Sizun vous invite à un moment privilégié pour le plaisir des sens et des connaissances partagées. Nos boissons spiritueuses sont issues de macérations dans des eaux de vie paysannes dites gnôle naturelle. Nous n’utilisons aucun alcool surfin industriel. Les matières premières proviennent de notre jardin, de cueillettes ou de producteurs bio. Nous vous accueillons au sein d’un lieu plein d’histoire, l’ancienne épicerie et bar du village où l’art et les techniques de la sommellerie sont la voie d’entrée pour apprécier et comprendre nos cuvées.

La visite propose un véritable pas à pas dans la conception et l’élaboration de nos boissons spiritueuses. Elle s’organise autour d’ateliers et d’échanges la sélection des matières premières, leurs associations au sein de cuvées aux bouquets riches et surprenants, l’obtention d’un produit fini mis en bouteille, le travail du nez et du palais et bien sûr la dégustation. Cette visite-expérience se veut participative, précise et renseignée, croisant des savoirs divers de la sommellerie, de l’oenologie, de la gastronomie, avec pour finalité le plaisir des sens et la convivialité.

Durée 1h. .

267 Lieu dit Ty Nevez Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 31 00 80 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Conception et élaboration de spiritueux par Les Voiles Cap Sizun Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz