SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Création d’un bijou avec l’atelier de bijouterie Sur la Plage des Dames Audierne
7 rue Ernest Renan Audierne
Début : 2025-10-28 11:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-28
Immersion dans un atelier de bijouterie et découverte des étapes de fabrication et des outils utilisés.
Présentation de la bijouterie, installation à l’établi de 2 participants pour fabriquer un anneau simple en argent. Toutes les étapes de la fabrication seront expliquées. .
7 rue Ernest Renan Audierne 29770 Finistère Bretagne
