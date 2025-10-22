SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Création et customisation de vêtements avec Maïma Couture Pont-Croix

SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Création et customisation de vêtements avec Maïma Couture

38 boulevard du Général de Gaulle Pont-Croix Finistère

22 octobre 2025

fin : 2025-10-31

2025-10-22 2025-10-29

L’atelier Maïma Couture est un atelier de retouches et de confection sur-mesure qui met en avant la revalorisation des vêtements à travers les retouches, la customisation et la création à partir de matériaux essentiellement de seconde main. Vous y verrez différents

travaux possibles, des inspirations pour vos vêtements, des idées pour revaloriser. L’atelier était au début un lieu de création de vêtements upcyclés, mais il était indispensable par la suite dans cette démarche écologique, d’offrir un service de retouche. Venez me rencontrer c’est avec plaisir que je vous présenterai l’atelier !

Je vous montrerai le projet de création en cours de développement avec les différentes étapes d’acheminement ainsi que différentes retouches en cours et les méthodes de réparation. .

