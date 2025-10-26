SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Découvrez le handtufting avec l’atelier Le Rectangle d’Or Plouhinec

SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Découvrez le handtufting avec l’atelier Le Rectangle d’Or Plouhinec dimanche 26 octobre 2025.

Les Ateliers Jean Moulin Plouhinec Finistère

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-11-02

2025-10-26 2025-10-29 2025-10-31 2025-11-02

Rectangle d’Or est une petite entreprise gérée en auto-entrepreneur depuis 2009, Flore Sivell vous offre la possibilité de visiter son atelier de création de tapis en pure laine, pour vous faire découvrir la technique du handtufting. Vous serez surpris par le nombre de possibilités qu’offre cette technique, en terme de taille, forme, épaisseurs, coloris, design, et la façon dont Flore a décliné cette technique du tapis pour réaliser des pièces originales, certaines dans le domaine de la décoration d’intérieur, d’autres plus tournées

dans le domaine artistique.

Le handtufting consiste en l’implantation brin par brin de fil de laine dans une toile tendue, à l’aide d’un pistolet à tufter. Le tufting (touffetage manuelle) se fait au dos du tapis. Durant la visite, la technique est expliquée, de la préparation de la toile, au tufting, au collage, à la tonte, finitions au dos, galonnage. Vous pourrez assistez à une démonstration d’un tapis en cours de réalisation. .

Les Ateliers Jean Moulin Plouhinec 29780 Finistère Bretagne

