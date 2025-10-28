SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Démonstration du travail de la nacre par l’Atelier de la Nacre Audierne

4 Quai Anatole France Audierne Finistère

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-30

2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Mon atelier, l’atelier de la Nacre est installé depuis mars 2003 en Bretagne.Nous ne sommes qu’une dizaine en France à travailler cette matière première. D’abord élevées ou pêchées pour être cuisinées, les nacres trouvent une seconde vie dans mes créations.Je les utilise principalement pour leurs reflets et m’inspire en permanence de ce qui m’entoure. Je me plais à imaginer des pièces délicates, raffinées, faciles à vivre, à porter, à adopter et à détourner au gré des envies.

La visite de mon atelier consistera à vous faire une démonstration de mon travail et de vous parler de cette belle matière qu’est la nacre. Je vous montrerais, à partir du coquillage brut, comment révéler la Nacre qui s’y cache et vous parlerait de mes différents outils. .

