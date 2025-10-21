SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Initiation à la broderie par La Libellule Singulière Audierne

10 Rue du 14 juillet Audierne Finistère

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-31

Dans mon atelier, je crée des textiles imprimés au tampon ou en sérigraphie et brodés. Je m’inspire de mon fonds de modèles de broderies qui couvre une période allant de 1870

à 1960. Je réinterprète des techniques artisanales pour créer de nouveaux codes et crée des pièces uniques et singulières.

En constante recherche, j’élabore mes propres savoirs faire pour proposer une nouvelle intemporalité . L’atelier est devenu LA LIBELLULE SINGULIERE en 2021. Un lieu hybride, qui accueille un espace brocante- cabinet de curiosités. C’est aussi un lieu d’échanges ou je vous propose de rencontrer des créatrices et créateurs qui vous parlent de leur savoir-faire.

Je vous propose de découvrir une sélection de mes échantillons de broderies pour la haute couture sous forme d’exposition. Vous pourrez découvrir la broderie avec un fil de soie ovale en brodant une fleur qui pourra être utilisée dans une création textile.

Le matériel nécessaire est fourni. .

