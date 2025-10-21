SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Initiation à la broderie par L’Atelier du 5 Audierne
5 Rue du 14 juillet Audierne Finistère
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-31
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-31
La broderie une expression de soi au bout des doigts. Jean-Christophe Lagarde, vous accueille à L’Atelier du 5, mercerie située dans la cour intérieure de La Quincaillerie.
Un espace dédié aux arts créatifs (broderie, tricot, couture, crochet, patchwork),
qui a ouvert ses portes en octobre 2016. L’Atelier du 5, on y brode… mais pas seulement ! Des ateliers d’initiation à la broderie ou au tricot, pour enfants à partir de 7 ans, et pour
adultes, y sont proposés.
Un atelier d’initiation à la broderie sera proposé pour apprendre quelques points de broderie de base. Les personnes repartiront avec leur pièce de broderie. .
5 Rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 89 31 72 93
