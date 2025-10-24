SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Visite de la brasserie L’Amer d’Iroise Plogoff

2 Impasse du Steir Plogoff Finistère

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24 2025-10-31

Brasserie artisanale indépendante sous mention Nature & Progrès.

La microbrasserie s’attache à produire une bière locale de qualité. Notre savoir-faire repose sur une précision des différentes étapes de fabrication acquise avec passion auprès d’amateurs et professionnels passionnés. Sélection des matières premières, production maitrisée et suivi des fermentations permettent d’obtenir des bières parfaitement affinées. Mineur accompagné autorisé sans dégustation.

La visite se déroule en 4 étapes découverte des locaux, introduction aux matières premières, description détaillé du processus de brassage, dégustation. .

