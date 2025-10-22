#Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite de la fumerie de poissons Entre Mer L’Entre Mer Landéda

#Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite de la fumerie de poissons Entre Mer L’Entre Mer Landéda mercredi 22 octobre 2025.

#Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite de la fumerie de poissons Entre Mer

L’Entre Mer 400 Bel Air Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 11:50:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Visite du fumoir. Explications sur le processus de fumage à chaud de pavés de saumons et de maquereaux.

Possibilité d’achat sur place.

Réservation obligatoire. Les recettes issues de la billetterie seront reversées à la Fondation du patrimoine .

L’Entre Mer 400 Bel Air Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement #Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite de la fumerie de poissons Entre Mer Landéda a été mis à jour le 2025-09-03 par OT PAYS DES ABERS