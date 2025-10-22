#Semaines du Tourisme Economique et des Savoir-Faire# Visite de la fumerie de poissons Entre Mer L’Entre Mer Landéda
L’Entre Mer 400 Bel Air Landéda Finistère
Début : 2025-10-22 11:50:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Visite du fumoir. Explications sur le processus de fumage à chaud de pavés de saumons et de maquereaux.
Possibilité d’achat sur place.
Réservation obligatoire. Les recettes issues de la billetterie seront reversées à la Fondation du patrimoine .
L’Entre Mer 400 Bel Air Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
