SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE Visite de la station d’épuration de Pont-Croix par Véolia Toulbroën Pont-Croix mardi 21 octobre 2025.

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

Le SIVOM de la Baie d’Audierne est le syndicat qui exerce la compétence Assainissement Collectif sur son territoire composé des communes d’Audierne, Pont-Croix et Plouhinec.

L’assainissement comprend l’évacuation et le traitement des eaux usées. Les eaux usées désignent à la fois les eaux vannes (l’eau provenant des sanitaires) et les eaux grises (l’eau provenant de la douche, de l’évier, du lave-linge…). Ces eaux usées doivent donc au

préalable être traitées pour prévenir les risques de pollution.

Chaque habitant dont l’habitation est raccordée au réseau d’assainissement de ces communes est donc usager du SIVOM. 4 500 immeubles sont concernés, représentant environ 5 800 habitants. La station d’épuration de Pont-Croix peut gérer le traitement de 13 900 équivalents-habitants. Actuellement, sont traités 5 000 équivalents- habitants pour un débit journalier de 1 400 m3 avec une qualité de rejet optimale.

Équipement inauguré en 2017, géré par Véolia Eau Quimper. .

Toulbroën Lespoul Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

