SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Visite de l’élevage Les Bergers du Cap Beuzec-Cap-Sizun

95 Kerléac’h Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-24 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-02

Élevage de brebis laitières avec transformation des produits à la ferme. Lors de la visite avec les bergers, vous découvrirez l’histoire de la ferme ainsi que leurs méthodes. Vous verrez les animaux (tour de la ferme) et le laboratoire où sont fabriqués les fromages. Dégustation et vente des produits en fin de visite. .

