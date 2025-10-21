SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Visite du furmoir artisanal d’Ar Men Plogoff

SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Visite du furmoir artisanal d’Ar Men Plogoff mardi 21 octobre 2025.

SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Visite du furmoir artisanal d’Ar Men

16 lieu-dit Kerhuret Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-21

À deux pas du Grand Site de la Pointe du Raz, de la Pointe du Van et de la Baie des Trépassés, tout près du GR®34, Amandine et Clément vous accueillent dans ce lieu authentique et reposant chambres d’hôtes, gîte, auberge pour dîner, fumoir de poisson artisanal et sa boutique. À l’auberge, vous découvrirez le fumoir. C’est un fumage artisanal au bois de hêtre. Passionné par le poisson, Clément travaille et fume le poisson local en fonction de l’arrivage maquereaux, sardines, lieu jaune de ligne… Vous pourrez aussi

déguster son saumon bio d’Écosse ou d’Irlande.

La visite du fumoir reprendra les différentes étapes du fumage du poisson ainsi que son procédé de fabrication artisanal. Dégustation et vente en fin de visite. .

16 lieu-dit Kerhuret Plogoff 29770 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SEMAINES DU TOURISME ÉCONOMIQUE ET DES SAVOIR FAIRE : Visite du furmoir artisanal d’Ar Men Plogoff a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz