ZA du Maupas Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

A l’occasion de la semaine du tourisme économique et des savoirs faire, venez découvrir l’entreprise les Salaisons Celtiques situé à Saint-Méen-le-Grand.

Découvrez le site des Salaisons Celtiques, lors d’une conférence !

Vous pourrez en apprendre davantage sur l’entreprise, leurs produits, leurs techniques et leur savoir-faire.

Le site de Saint-Méen-le-Grand est spécialisé dans la confection de produits de charcuteries et de salaisons jambons traditionnels, jambonneaux, poitrines cuites, rôtis, lardons, bacons.

Durée de la visite 2 heures.

Âge minimum 18 ans.

Tarifs 2.50€. Gratuit pour les demandeurs d’emploi. .

ZA du Maupas Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26

L’événement Semaines du Tourisme économique et des savoirs faire Salaisons Celtiques Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-02 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN