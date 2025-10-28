Semaines du Tourisme économique et des savoirs faire Salaisons Celtiques Saint-Méen-le-Grand
Semaines du Tourisme économique et des savoirs faire Salaisons Celtiques
ZA du Maupas Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
2025-10-28
A l’occasion de la semaine du tourisme économique et des savoirs faire, venez découvrir l’entreprise les Salaisons Celtiques situé à Saint-Méen-le-Grand.
Découvrez le site des Salaisons Celtiques, lors d’une conférence !
Vous pourrez en apprendre davantage sur l’entreprise, leurs produits, leurs techniques et leur savoir-faire.
Le site de Saint-Méen-le-Grand est spécialisé dans la confection de produits de charcuteries et de salaisons jambons traditionnels, jambonneaux, poitrines cuites, rôtis, lardons, bacons.
Durée de la visite 2 heures.
Âge minimum 18 ans.
Tarifs 2.50€. Gratuit pour les demandeurs d’emploi. .
ZA du Maupas Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26
